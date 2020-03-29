متحدث "الصحة": بعد انتهاء الأزمة وعودة الحياة لطبيعتها.. قد يتحوَّل كورونا إلى مرض موسمي

قال إن تمسكنا بالإجراءات والسلوكيات الصحية ستقل فرص أي اكتساب لهذا الفيروس وغيره

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن إمكانية تسجيل حالات جديدة من فيروس كورونا الجديد بعد عودة الحياة إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الفيروسات قد يتحول إلى موسمي، ومشددًا على أنه بإمكاننا تقليل فرص أي اكتساب لهذا الفيروس وغيره بالتزامنا وتمسكنا بالإجراءات والسلوكيات الصحية.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رد "العبد العالي" على تساؤل: بعد انتهاء فترة منع التجوُّل، وعودة الحياة لطبيعتها -بإذن الله-، هل هناك احتمال لتسجيل حالات جديدة؟ وذلك تحت وسم ‫#أسئلة_كورونا المتداولة في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على تويتر ‪@riyadhhealth . وقال متحدث الصحة: دعونا نتفاءل، ونرى بعد تخطي هذه الأزمة، ونهاية هذه الجائحة العالمية بنجاح، هذه الإجراءات والتطبيقات والاشتراطات والاحترازات الوقائية التي تمت في المملكة العربية السعودية، وأيضًا حولنا في العالم، والتزامنا فيها.

وأجاب "العبد العالي" عن تساؤلات: ماذا سيحدث بعد عودة الحياة الطبيعية -إن شاء الله- تدريجيًّا؟ هل سيتم تسجيل حالات جديدة؟ فأوضح: "العالم كله قد يسجل حالات من هذا النوع من الفيروسات؛ لأنه من الممكن أن يتحول إلى موسمي، ولكن بوجود اللقاحات، وتمسكنا بالإجراءات والاشتراطات والسلوكيات الصحية، سنقلل من فرص أي اكتساب لهذا الفيروس أو غيره من الفيروسات التنفسية ذات الطبيعة الموسمية".