الإمارات ترفع سعر البنزين 91 بنسبة 4%

للشهر الرابع على التوالي

أعلنت قبل أيام لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات عن الأسعار الجديدة والمقرر تطبيقها لشهر يونيو، والتي حددت سعر بنزين 95 بـ2.42 ريال، وبنزين 91 بـ2.34 ريال؛ حيث تمت زيادة بنزين 91 بنسبة 4%.

وبدأت الإمارات تحرير أسعار البنزين وربطها بالأسعار العالمية منذ أغسطس عام 2015م؛ حيث يعتبر يونيو 2019م هو الشهر الرابع على التوالي في ارتفاع أسعار البنزين الذي قدر زيادتها خلال الأربعة الأشهر الماضية بنسبة 33%.

ويعرف أن المراجعة الدورية لأسعار الوقود هي ربط أسعار البنزين والمنتجات النفطية بأسعار التصدير، مضافًا إليها ثمن خدمات النقل والتوزيع؛ لمواكبة الأسعار العالمية.

يجدر الذكر أن المراجعة الدورية في السعودية لشهر يناير الماضي تمت بارتفاع بنزين 95 هللتين فقط، وتم الإبقاء على بنزين 91 بدون تغيير، أما في أبريل الماضي فتم تعديل الأسعار بارتفاع 5% فقط لبنزين 95 و91.

وحسب إعلان أرامكو أن المراجعة الدورية لأسعار البنزين بالمملكة العربية السعودية تكون بشكل ربع سنوي.