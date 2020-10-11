"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" يحذر

دعا إلى اتباع الارشادات والابتعاد عن مجاري السيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.



ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة 8 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة، والعقيق، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة والأجزاء المجاورة لها.



بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.