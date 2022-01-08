





0

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,661 وحالات التعافي من الفيروس 2,535,956

الإحصاء الخليجي: 97 مليون جرعة لقاح بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 95.2%

164

اقترب عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون من الـ97 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2%.



وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 96,792,983 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,640,220 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,535,956 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,661 حالة حتى يوم أمس.



وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 95.2%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 96.1%.