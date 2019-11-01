لتطوير مهارات العاملين.. "غرفة مكة" تقيم دبلومًا مهنيًا لأعمال الحج والعمرة

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الدبلوم المهني لأعمال الحج والعمرة، الذي يستهدف العاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة.

يأتي ذلك تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية، 2030 والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن.

وتفصيلاً؛ أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، الدبلوم المهني لأعمال الحج والعمرة بهدف تطوير مهارات العاملين في قطاع خدمات الحج والعمرة والارتقاء بكل الخدمات، إلى جانب تلبية احتياجات المؤسسات الحكومية والخاصة.