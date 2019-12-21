بحضور 150 ألف شخص.. "مدل بيست" يواصل إبهار زواره

أدهش ضيوفه بالعروض البصرية المذهلة

واصل (مدل بست)، أكبر مهرجان للفنون والثقافة والموسيقى في المملكة العربية السعودية، إبهار الضيوف خلال يومه الثاني، وذلك بحضور نحو 150 ألفًا من المعجبين المتحمسين من جميع أنحاء المنطقة، وبعد أن سجل حضور 130 ألفًا في يومه الأول.

فعاليات اليوم الثاني

وعلى مسرح (بيج بيست) استمتع الحضور الكبير بفنان الدي جي السعودي ديش داش، قبل أن يحل النجوم العالميون جي بالفين وستيف أوكي ودايفيد جويتا وكاملفات وداني تينجاليا على المسرح.

وفي نهاية العروض أمتع أوكي وجويتا جمهورهما بعرض ثنائي مشترك.

واستمتعت الحشود في مسرح (داون بيست) بعروض لليدي لووهاتون ودكان وأوسيف وغيرهم من نجوم الغناء.

وفي حديثه عن تجربته في مدل بيست علّق دايفيد جويتا قائلاً: "لقد كان هذا يعني لي الكثير حقًّا أن أكون هنا في المملكة العربية السعودية؛ فنحن نصنع التاريخ. أرى حماسة كل الشباب السعودي، ورؤية هذه السعادة في أعينهم. وأن تكون جزءًا من تلك اللحظة فهو أمر رائع. إنها أيضًا المرة الأولى التي أعمل فيها بشكل ثنائي مع ستيف أوكي".

وعلى مسرحي (أندرجروند بيست 1) و(سعودي بيست) أدى فنانو الدي جي كوزميكات ودي جي بالو ومهند ناصر وغيرهم عروضهم التي أمتعت الجمهور العريض.

أعمال بصرية مدهشة

وأدهشت أعمال بصرية مذهلة من الطراز العالمي، مثل Fuerza Bruta وCirque Bijou ، الحشود من خلال مآثرهما المثيرة، وإبهارهما الصوتي والبصري.

كما انبهرت الحشود بـ22 عرضًا فريدًا، ولم يسبق لها مثيل من قبل، تم إنشاؤها خصيصًا لمدل بيست في السعودية.

وفي منطقة التسوق والمطاعم برزت الأكلات السعودية المحلية، وأتاحت المنطقة لزوارها تجربة أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، وصمم الطهاة من أمريكا اللاتينية قوائم مخصصة للحدث.

وأتاحت منطقة (مدل بيست إكس بي) للزوار والمولعين بالموسيقى استكشاف مواهبهم في اللعب بالموسيقى، والتفاعل مع الصوت والموسيقى بطرق مختلفة.