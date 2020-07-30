أمانة الجوف: حملات مستمرة على المطابخ للتأكد من الاشتراطات الصحية

"الحموان": رصدنا عدداً من المخالفات وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين

كثفت أمانة منطقة الجوف جولات الرقابة الصحية على المطابخ مع حلول عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، على تكثيف الجولات الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومستوى الخدمات المقدمة واستيفاءها للاشتراطات الصحية، تطبيقاً لتوجيهات أمير منطقة الجوف ونائبه، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن فرق الرقابة الصحية تنفذ حملات مستمرة على المطابخ، رصدت خلالها عدداً من المخالفات، وتم تطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

ودعا "الحموان" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940.

وكانت الأمانة قد حددت ستة شروط للسماح للمطابخ بالذبح خلال الفترة من 10 إلى 13 ذي الحجة تشمل أن تكون رخصة المطبخ سارية المفعول ويصدر له تصريح بالذبح، توفير طبيب بيطري للكشف على الذبائح قبل وبعد الذبح، استيفاء كل الاشتراطات الصحية الخاصة بالمطابخ والعاملين فيها، إعداد مكان مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها تتوفر فيه جميع المعدات اللازمة ويرتبط بشبكة تصريف للتخلص من المخلفات السائلة، الحرص على النظافة الدائمة، وكذلك توفير العدد الكافي من المعدات والآليات لجمع ونقل المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة.