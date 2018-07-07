اشتباه وسرعة عالية واقتحام نقطة تفتيش وإطلاق نار ووفاة.. هنا تفاصيل حادث أمني بمكة

اشتبهت الجهات الأمنية مساء أمس بمركبة تسير بدون لوحات ومظللة بالكامل وتسير بسرعة عالية على طريق الكر باتجاه مكة المكرمة.

وعند محاولة رجال الأمن استيقافها بالقرب من نقطة تفتيش الخواجات أكمل مساره وحاول تجاوز النقطة بسرعة عالية فيما أصدر رجال الأمن نداءات عدة مرات بمكبرات الصوت إلا أنه فضل اقتحام نقطة التفتيش.

عندها تعامل رجال الأمن بنقطة التفتيش بما تقتضيه الحالة حيث تم إطلاق النار على المركبة لتصيب إحدى الرصاصات أحدهم مما أدى إلى وفاته مما أجبر قائد المركبة على الاستسلام والتوقف على الفور.

وقد تم القبض والتحفظ على قائد المركبة فيما لا زالت الجهات الأمنية تحقق في حيثيات القضية بحكم الاختصاص وستوافيكم "سبق " بالتفاصيل في حال ورودها.