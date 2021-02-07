أمين عام مجلس التعاون يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة

أكد: تكرار محاولاتها تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف الدولية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية.



وأكد الحجرف أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.



وأشاد الدكتور الحجرف بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.