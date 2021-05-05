خادم الحرمين يتلقى تهنئة من الرئيس التركي بقرب قدوم عيد الفطر المبارك

خلال اتصال هاتفي جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

تلقَّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا من الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ الرئيس التركي خادم الحرمين الشريفين بقرب قدوم عيد الفطر المبارك.

وعبَّر خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي على تهنئته، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين جميعًا بالخير والمسرات.