"الحصيني": نشاط رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق عدة بالمملكة

حالة ممطرة خفيفة تبدأ مساء الجمعة

توقَّع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، ‏نشاطًا للرياح يوم غدٍ الخميس 1443/7/2هــ من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل.

وأضاف: "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض، إلى أن يصرفها الله".

وتوقّع "الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من مساء يوم الجمعة 1443/7/3هـ على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وتبوك، وجنوب المدينة المنورة.

وقال: "الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة في غالبها، ولعل الواقع أفضل ومتوقع يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة فانخفاض".