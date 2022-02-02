"الحصيني": نشاط رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق عدة بالمملكة

توقَّع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح يوم غدٍ الخميس 1443/7/2هــ من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل.
وأضاف: "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض، إلى أن يصرفها الله".
وتوقّع "الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من مساء يوم الجمعة 1443/7/3هـ على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وتبوك، وجنوب المدينة المنورة.
وقال: "الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة في غالبها، ولعل الواقع أفضل ومتوقع يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة فانخفاض".
حالة ممطرة خفيفة تبدأ مساء الجمعة
توقَّع خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح يوم غدٍ الخميس 1443/7/2هــ من متوسطة إلى قوية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والجوف وحائل.
وأضاف: "رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق مكة المكرمة، والحدود الشمالية، والقصيم، ومحافظات شمال وغرب منطقة الرياض، إلى أن يصرفها الله".
وتوقّع "الحصيني" حالة ممطرة خفيفة وسريعة - إن شاء الله - من مساء يوم الجمعة 1443/7/3هـ على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، والشمالية، وتبوك، وجنوب المدينة المنورة.
وقال: "الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة في غالبها، ولعل الواقع أفضل ومتوقع يسبقها ارتفاع في درجات الحرارة فانخفاض".