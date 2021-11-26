كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

ماذا يعني مكتب استراتيجي؟ سؤال يتبادر لأذهان الكثيرين، وخصوصًا بعد إعلان سمو ولي العهد تأسيس مكاتب استراتيجية في عدد من مناطق السعودية، ومن بينها منطقة الباحة. وتلك المكاتب تأتي في سياق رؤية السعودية 2030 بهدف استثمار الميزات النسبية والتنافسية في مناطق السعودية كافة، التي تتفاوت مزاياها الطبيعية والمناخية والتراثية؛ وهو ما يضيف ميزة أخرى، يتحقق من خلالها استثمار أمثل للطاقات البشرية والموارد الطبيعية؛ وكل ذلك يزيد من فرص العمل، وتحسين جودة الحياة، وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق فاعلية اقتصادية.



والباحة ذات مساحة جغرافية، تُقدر بنحو 10 آلاف كيلومتر مربع، وسكانها يزيدون على نصف مليون نسمة، وهي ثاني أعلى كثافة سكانية، ويزيد العدد في فصل الصيف على مليون نسمة، وبها جامعة تضم كفاءات أكاديمية، وطاقات شبابية، على أيدهم يعلو البناء، وبعقولهم وطموحاتهم يتسامى العطاء. الباحة صيفها معتدل جاذب للزوار والسياح، الذين يتوافدون من مناطق السعودية كافة، وكذا من دول الخليج، وفي الشتاء تلبس خميلة بيضاء من السُّحب والضباب الآسر الذي يشكِّل لوحات ربانية بديعة، جبالها كنز استثماري بمعادنه النفيسة، وتربته الخصبة، وغابته الكثيفة. السكان عرفوا الزراعة منذ آلاف السنين؛ والمدرجات الزراعية شاهد على العمق التاريخي، وما زالت تحكي قصة الإنسان الذي بناها حجرًا حجرًا، وزرعها بأنواع المحاصيل، وحافظ عليها فهي المورد الزراعي للمدن المجاورة، وخصوصًا مكة المكرمة والطائف وجدة، وذكرها المؤرخون والرحالة، ومن بينهم ابن بطوطة وابن جبير وغيرهما، فضلاً عن مزايا الباحة السياحية بأوديتها وسدودها المائية، وقراها التراثية، وصناعاتها الحرفية، وموروثها الأدبي والشفاهي وأسواقها الشعبية؛ لذا يمكن القول إن الباحة ذات ممكنات رائعة، يؤهلها لمستقبل زاهر، وجاء المكتب الاستراتيجي ليعزز تلك الممكنات وفق منظور علمي تحقيقًا لحزمة من الأهداف، من بينها توطين الوظائف، وتطوير مستوى الخدمات. ولمّا كان المجتمع شريكًا أساسيًّا في التنمية فإن التحفيز لمشاركته وإشعاره بأهمية دوره يزيد من فاعلية المكاتب الاستراتيجية؛ لتحقق أهدافها بتضافر الجهود مع الإدارات الحكومية التي يرتكز عليها تحقيق المستهدفات المحددة. إن مشاركة المجتمع في متابعة أداء البرنامج والأجهزة الحكومية من خلال تقديم الاقتراحات والملاحظات والمبادرات والرؤى تأتي انسجامًا مع الشفافية التي تتحلى بها كامل المنظومة "مكاتب استراتيجية، وإدارات حكومية، ومجتمع".



فاصلة: العمل الذي يخضع لتخطيط مدروس ترتفع مؤشرات نجاحه.