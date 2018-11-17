هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب شرقي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، محافظة كرمان جنوب شرقي إيران منتصف ليلة أمس.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن هذه الهزة الأرضية ضربت ضواحي بلدة مردهك؛ التابعة لمدينة عنبر آباد بمحافظة كرمان، وبحسب مصادر إعلامية نقلاً عن حاكم مدينة عنبر آباد، أنه لم ترد أيّ تقارير تتحدث عن وقوع أضرارٍ من جرّاء هذه الهزة الأرضية.