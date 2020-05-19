أبها يتعاقد مع "الشمري" لمدة موسمين

أعلنت إدارة نادي أبها تعاقدها مع عبدالله الشمري حارس المرمى "28 عاماً" بعقد يمتد لمدة موسمين ويبدأ الموسم المقبل.

وقال النادي: تم التوقيع مع الشمري بعد دخوله الفترة الحرة.

من جانبه قدم الشمري شكره لنادي أبها على سهولة وسرعة المفاوضات.

يذكر أن اللاعب سبق له تمثيل أندية النصر والفيحاء والرائد والكوكب.

أبها

7

19 مايو 2020 - 26 رمضان 1441 08:01 PM

أبها يتعاقد مع "الشمري" لمدة موسمين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 7,324

أعلنت إدارة نادي أبها تعاقدها مع عبدالله الشمري حارس المرمى "28 عاماً" بعقد يمتد لمدة موسمين ويبدأ الموسم المقبل.

وقال النادي: تم التوقيع مع الشمري بعد دخوله الفترة الحرة.

من جانبه قدم الشمري شكره لنادي أبها على سهولة وسرعة المفاوضات.

يذكر أن اللاعب سبق له تمثيل أندية النصر والفيحاء والرائد والكوكب.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أبها

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020