أبها يتعاقد مع "الشمري" لمدة موسمين

أعلنت إدارة نادي أبها تعاقدها مع عبدالله الشمري حارس المرمى "28 عاماً" بعقد يمتد لمدة موسمين ويبدأ الموسم المقبل.
وقال النادي: تم التوقيع مع الشمري بعد دخوله الفترة الحرة.
من جانبه قدم الشمري شكره لنادي أبها على سهولة وسرعة المفاوضات.
يذكر أن اللاعب سبق له تمثيل أندية النصر والفيحاء والرائد والكوكب.أبها
أعلنت إدارة نادي أبها تعاقدها مع عبدالله الشمري حارس المرمى "28 عاماً" بعقد يمتد لمدة موسمين ويبدأ الموسم المقبل.
وقال النادي: تم التوقيع مع الشمري بعد دخوله الفترة الحرة.
من جانبه قدم الشمري شكره لنادي أبها على سهولة وسرعة المفاوضات.
يذكر أن اللاعب سبق له تمثيل أندية النصر والفيحاء والرائد والكوكب.