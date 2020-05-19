أبها يتعاقد مع "الشمري" لمدة موسمين

أعلنت إدارة نادي أبها تعاقدها مع عبدالله الشمري حارس المرمى "28 عاماً" بعقد يمتد لمدة موسمين ويبدأ الموسم المقبل.

وقال النادي: تم التوقيع مع الشمري بعد دخوله الفترة الحرة.

من جانبه قدم الشمري شكره لنادي أبها على سهولة وسرعة المفاوضات.

يذكر أن اللاعب سبق له تمثيل أندية النصر والفيحاء والرائد والكوكب.