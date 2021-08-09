شرطة الرياض: تحديد هوية 3 في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج.. والقبض على المعتدي

قام بتوقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة

‬صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية 3 مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة.

وقد تم توقيفه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض على الآخرين.