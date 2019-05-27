"القثامي" إلى عميد بالقوات البحرية

يتلقى العميد مهندس فهيد حامد عويف القثامي، التهاني والتبريكات من الزملاء والأقارب، بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة "عميـد" في القوات البحرية في جدة.

وعبّر العميد "القثامي" عن شكره وتقديره لولاة الأمر على الثقة الغالية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.