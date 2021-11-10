ضبط 15 مخالفة لأنظمة العمل وتوجيه 10 إنذارات لمنشآت بالحدود الشمالية

نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الماضي 215 زيارة

نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الأسبوع الماضي، 215 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن المنطقة ومحافظاتها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأسفرت زيارات فرق التفتيش الميداني بفرع الوزارة بالمنطقة عن ضبط 15 مخالفة لأنظمة العمل، وتوجيه 10 إنذارات لمنشآت مخالفة.

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10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443 10:56 AM

نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الأسبوع الماضي 215 زيارة

ضبط 15 مخالفة لأنظمة العمل وتوجيه 10 إنذارات لمنشآت بالحدود الشمالية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نفّذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال الأسبوع الماضي، 215 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن المنطقة ومحافظاتها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأسفرت زيارات فرق التفتيش الميداني بفرع الوزارة بالمنطقة عن ضبط 15 مخالفة لأنظمة العمل، وتوجيه 10 إنذارات لمنشآت مخالفة.

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