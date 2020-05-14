"الدفاع الأمريكية": شركة بوينغ ستُزَوِّد السعودية بأكثر من ألف صاروخ

650 جويًّا و402 مضاد للسفن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): إن شركة "بوينغ" ستُزَوِّد المملكة العربية السعودية بأكثر من ألف صاروخ.

وأضاف البنتاغون أن الشركة ستصدر للرياض نحو 650 صاروخًا من طراز (SLAM ER)- صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية؛ فإن الرياض وقّعت عقدًا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخًا (SLAM ER) إلى السعودية؛ طِبقًا لوكالة "تاس" الروسية الرسمية.

يُذكر أن مدى هذه الصواريخ يصل إلى 270كم، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

أما تصدير صواريخ (Harpoon)؛ فسيتم ضِمن عقد آخر بقيمة 656.98 مليون دولار. ويبلغ مدى هذه الصواريخ 125كم.