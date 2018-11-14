ملتقى القيادات النسائية يوصي بمقرر دراسي لطلاب المرحلة الابتدائية

توصيات لدعم تمكين المرأة في مجال القيادة وفي مسيرة التنمية

اختتمت جامعة جازان ملتقى للقيادات النسائية الذي رعاه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، بحضور 1000 مشاركة، بعدة توصيات لدعم تمكين المرأة السعودية في مجال القيادة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.

وتناولت المشاركات في الملتقى واقع القيادة الإدارية النسائية بالمملكة العربية السعودية في مجالات حكومية مختلفة عبر 5 جلسات رئيسة قُدمت فيها 20 ورقة علمية.

وجاء من أهم التوصيات التي وردت في الجلسة الختامية وتلتها نائبة رئيسة اللجنة التنظيمية ومساعدة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة حنان بنت أبو القاسم بصلي: تأسيس مركز علمي متخصص لتأهيل وتدريب القيادات الإدارية في سن مبكرة وتبنّيهن وصقل مهاراتهن القيادية، وفق المعايير العالمية والشراكات الدولية واستراتيجيات التحول الوطني 2020؛ على أن يتولى الإشراف عليه معهد الإدارة العامة.

أوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي القحطاني أن ملتقى القيادات النسائية هو أحد البرامج التي تسعى الجامعة من خلاله إلى المشاركة بفاعلية في دعم خطط تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ودعم المجالات التي تدعم تمكين المرأة لتكون عنصراً فاعلاً في تحقيق برامج هذه الرؤية الوطنية الطموحة لدعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبها أوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذة الدكتورة عائشة بنت حسن زكري؛ أن هذا الملتقى العلمي الضخم يجمع كوكبة من قائدات هذا الوطن المعطاء، ويسعى إلى دعم الجهود النسوية في مجال القيادة.

بدوره رفع المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام بجامعة جازان علي خواجي؛ التهنئة لمدير جامعة جازان وكافة اللجان العاملة في الملتقى، مستبشرًا بالتوصيات التي خرج بها الملتقى والتي سيكون لها الأثر الإيجابي لدى المرأة والمجتمع.