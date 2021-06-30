"مدير تعليم مكة" يوجّه الصحة المدرسية بإيجاد مراكز لتطعيم الطلاب والطالبات

"الزائدي" حثّ على تسخير الجهود لتهيئة البيئة التعليمية للعودة الآمنة للدراسة

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، الشؤون الصحية، إلى التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد مراكز مناسبة لاستقبال الطلاب والطالبات للحصول على اللقاح؛ كون ذلك يُعد ضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، داعياً إلى تضافر جهود الجميع والدعم لبدء عام دراسي آمن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة متابعة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1443 هـ، بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية وممثلي الإدارات المعنية صباح اليوم الأربعاء 20 ذو القعدة عبر برنامج زووم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض خطط مؤشرات الأداء المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي المقبل وتسخير الجهود لتهيئة البيئة التعليمية والتأكيد على جاهزيتها للعودة الآمنة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

واستهل المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة كلمته بالجهود التي تبذلها الدولة ممثلة في وزارة التعليم للعودة لمقاعد الدراسة للعام المقبل وفق خطط مدروسة للعودة بسلامة وأمان وجدية وفاعلية، مستعرضاً ما قام به وزير التعليم أخيراً بالاجتماع مع قادة التعليم والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات الخطط التطويرية للنظام التعليمي، والتأكيد على أن تكون العودة إلى مقاعد الدراسة العام المقبل استمراراً لتحقيق مزيد من المنجزات والمخرجات التعليمية المرجوة.

وأشار الدكتور الزائدي، إلى أن المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات غير المسبوقة المتزامنة مع خطط التوسع في الطفولة المبكرة واستحداث مقررات دراسية جديدة وتغيير في الخطط الدراسية، لافتاً إلى أن منسوبي تعليم مكة المكرّمة وفق ما يملكونه من خبرات وجدارات قادرون -بحول الله- أن يحوّلوا هذه التحديات لنجاحات، والعام المنتهي خير شاهد على قدرة إدارة التعليم ومنسوبيها على تجاوز هذه التحديات، فقد استطعنا -بفضل الله- تجاوز المرحلة بنجاح، وعلينا أن نبني على الدروس المستفادة من العام المقبل.

وتابع، علينا أن نبدأ بخطة متابعة هذه المدارس وصيانتها ونظافتها وتهيئتها، حيث بدأت الوزارة بإطلاق عقود التشغيل والصيانة بفترة كافية للبدء بالتهيئة والصيانة والمعالجة ما يجعل خطة المشاريع وزيارة فرق الصيانة لكل المدارس والوقوف على معالجة ما يواجهها من قصور ومعالجة ذلك بوقت كافٍ.

وشدد الزائدي، فيما يخص بإعادة تخصيص مدارس الطفولة المبكرة، أن تكون جاهزة مع انطلاقة العام الدراسي، مشيراً لتسلُّم مبانٍ تعليمية جديدة والعمل على تشغيلها والاستفادة منها للعام المقبل.

وأشاد بالتكامل الكبير بين الإدارات والمكاتب التعليمية وجميع الإدارات المعنية والعمل الدؤوب لتحقيق أفضل النتائج فيما يخص البداية الجادة للعام الدراسي المقبل -بمشيئة الله- بدرجة عالية والعمل بروح الفريق الواحد، وأن ذلك سيكون محفزاً لتجاوز ما قد يواجهنا العام المقبل من تحديات.

وبشأن ترحيل المقررات الدراسية، ذكر الزائدي أن ترحيل المقررات الدراسية وتوزيعها سيكون قبل بدء العام الدراسي متمنياً أن يكون عاماً حافلاً بالعطاء والنجاح والفلاح والانضباطية والجدية والفاعلية

أدار الاجتماع أمين الإدارة بندر بن سعيد المعبدي، الذي عرض توصيات الاجتماع الأول وما تم بشأنها، ثم عرض جدول أعمال الاجتماع، مستعرضاً منجزات إدارة تعليم مكة المكرّمة خلال الفترة الماضية.

وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات الخاصة بعمل الإدارات المعنية بالاستعداد، وخرج الاجتماع بحزمة من التوصيات التي تصب في متابعة جادة لما تمّ الاتفاق عليه لبدء العام الدراسي المقبل.