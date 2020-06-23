محافظ جدة يستقبل مدير الموارد البشرية الجديد بالمنطقة

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه، صباح اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة المعين حديثًا، فهد بن رقوش.

وهنأ محافظ جدة "بن رقوش" بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.