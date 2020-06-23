محافظ جدة يستقبل مدير الموارد البشرية الجديد بالمنطقة

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه، صباح اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة المعين حديثًا، فهد بن رقوش.

وهنأ محافظ جدة "بن رقوش" بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.

محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

1

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 03:20 PM

محافظ جدة يستقبل مدير الموارد البشرية الجديد بالمنطقة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

0 360

استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمكتبه، صباح اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة المعين حديثًا، فهد بن رقوش.

وهنأ محافظ جدة "بن رقوش" بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020