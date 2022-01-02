صورة لـ"سليماني" تهدد حياة بطل رياضي إيراني.. والأخير يلجأ لهذه الدولة

أهدى الكوادر الصحية برونزية العالم للأندية فساءت علاقته مع اتحاد الأثقال

يسعى رافع الأثقال الإيراني، أمير أسد الله زاده، للحصول على حق اللجوء بالنرويج منذ "انشقاقه" في نوفمبر؛ لتجنب الخطر في إيران؛ لرفضه ارتداء قميص عليه صورة "قاسم سليماني".

وأخبر "أسد الله زاده" الصحفيَّ الرياضي في شبكة "سي إن إن" الأمريكية، دون ريدل، بأن ممثلا عن "نظام الملالي" في الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ضَغَط عليه لارتداء قميص عليه صورة قاسم سليماني.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم"، قال أسد الله زاده: "رفضتُ ارتداء القميص وواجهتُ تهديدات"؛ مضيفًا: "إذا رفضتَ ارتداء القميص، فعند عودتك إلى إيران، ستواجه أنت وعائلتك مشاكل".

وتابع قائلًا: "وستتم معاملتك كمن لو كنتَ ضد النظام.. وقد تكون حياتك أيضًا في خطر".

وأشار "زاده" إلى أن علاقاته مع الاتحاد الإيراني تدهورت بعد فوزه ببرونزية بطولة العالم للأندية، التي أهداها إلى الكوادر الصحية في إيران؛ تقديرًا منه لعطائهم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا؛ موضحًا أن المسؤولين الإيرانيين تساءلوا عن عدم إهدائه الميدالية لقاسم سليماني؛ على اعتبار أن الاثنين ينحدران من محافظة واحدة.

من جهته، قال سردار باشاي، مدير حملة (متحدون من أجل "نافيد أفكاري") التي تسعى لتحقيق العدالة للبطل الإيراني الذي تم إعدامه ظلمًا، نافيد أفكاري؛ قال: إن "قضية أمير أسد الله زاد كانت إحدى الحالات التي أظهرت مدى تعرض الرياضيين الإيرانيين لضغوط من الحكومة الإيرانية وأصبحوا ضحايا للسياسة".

وأضاف "باشاي": "لقد أرسلنا تقارير الرياضيين الإيرانيين إلى اللجنة الأولمبية الدولية وما زلنا ننتظر ردهم؛ لأنه إذا لم تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية إجراءات جادة لدعم الرياضيين؛ سنرى المزيد من الرياضيين في مواقف خطيرة".