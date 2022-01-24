"عمل الخُبر" يتمكّن من تسوية بقيمة ٣ ملايين ريال لمواطن

من خلال جلسة ودية بين أطراف النزاع قرّبت وجهات النظر

تمكّن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتب العمل بمحافظة الخُبر، من تسوية حقوق مالية في إحدى جلسات التسوية الودية، حيث تقدّم المواطن بدعوى عن طريق خدمة التسوية الودية عن بُعد عبر نظام "ودي".

ونجحت المصلحة رحاب القحطاني؛ التي تعمل بإدارة التسوية الودية بمكتب العمل بمحافظة الخُبر في الوصول إلى حل ودي بين أطراف النزاع والوصول الى تسوية مستحقات مالية للمدعي بإجمالي ثلاثة ملايين وخمسة وسبعين ألف ريال سعودي.

من جهته، أشاد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن بن فهد المقبل؛ بجهود المصلحين والمصلحات، وأكّد أهمية ودور إدارات التسويات الودية في مكاتب العمل لتقريب وجهات النظر وسرعة إنجاز البت في الدعاوى المنظورة.