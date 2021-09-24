تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد ووادي الفرع

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن رياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443 01:21 PM

تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية

تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي المهد ووادي الفرع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن رياح نشطة مثيرة للأتربة على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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