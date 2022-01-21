انتشال 4 جثث لمهاجرين قبالة سواحل تونس

كانوا على متن مركب يحمل 32 شخصًا

انتشلت قوات خفر السواحل التونسيين أربع جثث، وتواصل الجمعة عمليات بحث عن سبعة مهاجرين إثر غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة وسط - شرق تونس، على متنه 32 شخصًا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي وفق وكالة "فرانس برس": "غرق مركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة في الليلة الفاصلة بين 19 و20 يناير، وكان على متنه 32 مهاجرًا؛ وفقًا لشهادة الناجين".

وأضاف: "تم إنقاذ 21 وانتشال جثة في مرحلة أولى"، ثم انتشلت قوات خفر السواحل الخميس والجمعة 3 جثث إضافية من بينهم طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 أعوام، و"جار البحث عن المفقودين الباقين".

وأشار إلى أن جميع المهاجرين من الجنسية التونسية وكانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية.

جدير بالذكر أن إيطاليا هي إحدى نقاط الدخول الرئيسة إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا، وخصوصًا من تونس وليبيا، مع ارتفاع عدد المغادرين بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة.



ووفق إحصاءات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لقي أكثر من 2500 شخص مصرعهم، أو احتسبوا في عداد المفقودين في عام 2021، لدى محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر البحر الأبيض المتوسط.

ووصل إلى السواحل الأوروبية في العام 2021 أكثر من 115 ألف مهاجر، أكثر من 20% منهم تونسيون.

يشار إلى أن تونس تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة، وقد تجاوزت نسبة البطالة فيها 18%، وترتفع في صفوف الشباب وحاملي الشهادات العليا إلى حوالي 41%.