كوريا الجنوبية: تراجع عدد حالات الإصابة اليومية بـ "كورونا" إلى أقل من 100 حالة

تسجيل 91 حالة جديدة.. ارتفع إجمالي الإصابات إلى 9 آلاف والوفيات 139

تراجعت الزيادة اليومية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية، إلى أقل من 100 شخص، اليوم، حيث تم تسجيل 91 حالة جديدة منذ اليوم السابق، وذلك وفقاً للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في العاصمة سيئول.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 9 آلاف و332 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 139 حالة بعد وفاة ثماني حالات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويعد اليوم هو السادس عشر على التوالي الذي يجري فيه تسجيل عدد أقل من 200 حالة جديدة في البلاد، وفقاً للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو ما يظهر ثباتاً نسبياً في تفشي المرض منذ أن بدأ في أواخر يناير الماضي.