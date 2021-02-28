عُمان تعرب عن تضامنها مع السعودية في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس حول مقتل "خاشقجي"

نوّهت بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها

أعربت سلطنة عُمان عن تضامنها مع المملكة في موقفها بشأن التقرير الذي زُوِّد به الكونغرس الأمريكي حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي –رحمه الله-.



ونوّهت وزارة الخارجية العُمانية أمس في بيان صادر عنها بجهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها.