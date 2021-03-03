"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية ورياح على الباحة

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ5 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية

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03 مارس 2021 - 19 رجب 1442 01:18 PM

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ5 مساءً

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية ورياح على الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).

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