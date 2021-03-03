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تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ5 مساءً

"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية ورياح على الباحة

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نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الخامسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (العقيق، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها).