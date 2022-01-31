رداً على الانقلاب العسكري.. الاتحاد الإفريقي يعلّق عضوية بوركينا فاسو

اشترط لإلغاء القرار إعادة النظام الدستوري في البلاد

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم (الاثنين) أنه علّق عضوية بوركينا فاسو رداً على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.

وأعلن "مجلس السلام والأمن" التابع للتكتل المكون من 15 بلداً على "تويتر" أنه صوّت لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كل أنشطة الاتحاد الإفريقي، إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل، وفقاً لـ"فرانس 24".

وعُلقت عضوية بوركينا فاسو يوم الجمعة الماضي في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلاباً عسكرياً، هنا غينيا ومالي.

واستولى العسكريون على السلطة في 24 يناير، ووضعوا الرئيس روش مارك كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية.