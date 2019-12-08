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ابنهما: كانا يمزحان كثيرًا وكل منهما كان لا يرغب أن يموت قبل الآخر

بعد 57 عاماً زواج .. إيطالي يلحق بزوجته عقب 10 دقائق من موتها

بعد زواج استمر لنحو 57 عاماً، وعملهما بالشركة نفسها، وبعد أن عاشا معاً في منزلهما بمدينة بيستويا الإيطالية، توفي الأربعاء الماضي مارتشيلو إنوتشينتي، 87 عاماً، بعد 10 دقائق فقط من وفاة زوجته جيوفانا بيروجي، 86 عاماً.



وحسب صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية، فقد أتت سيارة الإسعاف لنقل الزوج الذي كان من المقرر أن يخضع لجراحة غير خطيرة بالمرة في القدم.



وفي هذه المرة أيضاً لم يفترق الزوجان عن بعضهما، إذ صعدت الزوجة "جيوفانا" إلى سيارة الإسعاف بصحبة مارتشيلو، لكن بعدها بقليل بدأت تشعر بالغثيان، فطلبت من السيارة التوقف ونزلت لاستنشاق بعض الهواء. ثم فقدت الوعي وبدأ نبض القلب في التباطؤ، فأدرك المسعفون أن الأمر يتعلق بنوبة قلبية، وبدأوا على الفور محاولات إنعاشها، واستدعوا سيارة إسعاف ثانية. لكن بعد وصول الزوجة إلى المستشفى كانت قد فارقت الحياة، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".



وفي الوقت نفسه، كان مارتشيلو في الطابق العلوي بالمستشفى نفسها يستعد للخضوع للجراحة، فيما وصل أقرباؤهما لتوديع زوجته قبل أن يتذكروا الزوج، لكن ممرضاً أبلغهم بوفاته بشكل مفاجئ، ربما بسبب تعرضه لسكتة دماغية.



ويروي ابنهما، أن مارتشيلو وجيوفانا كانا يمزحان كثيرًا، وكل منهما كان لا يرغب أن يموت قبل الآخر، لأن أياً منهما ما كان ليتحمل فقدان الآخر. وتشير الصحيفة إلى أنه أقيمت لهما جنازة واحدة.