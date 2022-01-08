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طالب بعدم إهمال الارتفاع في الكولسترول والتحكُّم فيه بالحمية والرياضة

"استشاري" يحذِّر من المزاح مع مريض القلب مشددًا: الأمراض ليست موضوعًا مناسبًا للمزاح

حذَّر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من المزاح مع مريض القلب، مشيرًا إلى موقف حدث بين أحد المراهقين ووالدته المريضة بالقلب، وأُصيبت إثره بالهلع والخفقان وضيق التنفس والتنميل في الأطراف من جراء هذا المزاح.



وقال الدكتور النمر إن أحد المراهقين مزح مع أمه مريضة القلب أثناء قياس ضغطها، وقال لها وهو يمثل أنه مفجوع: "الجهاز يقول ما فيك نبض"!! موضحًا أن النتيجة إصابة المريضة بنوبة هلع وخفقان وضيق تنفس وتنميل في الأطراف وخوف؛ وذهبت إلى الطوارئ.. مشددًا على أن الأمراض ومؤشراتها ليست موضوعا مناسبًا للمزاح.



من جهة ثانية، طالب الدكتور النمر بعدم إهمال الارتفاع في الكولسترول، وأكد أنه يجب أن يُتحكَّم فيه بالحمية والرياضة، وإن لم تستطع فبالعلاجات.. مسشهدًا بواقعة أنه انتهى من قسطرة قلب عاجلة لمريض أُصيب بجلطة حادة، وهو الآن بخير والحمد لله؛ وذلك بسبب أن المريض عنده ارتفاع في الكولسترول ولم يعالجه!



وقال الدكتور النمر إنه من الأفضل دومًا أن تستدعي الإسعاف للمنزل في حالات القلب الطارئة، مستشهدًا بواقعة شخص تعب والده في البيت بألم شديد في الصدر وكتمة، وأنقذه بسيارته إلى أقرب مستشفى يبعد ٢٥ دقيقة، وأثناء الطريق توقَّف قلب والده وهو لا يعرف أساسيات الإنعاش، وحتى لو كان يعرف فهو يقود السيارة!