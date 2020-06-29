"الشورى": يوافق على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية

المجلس ناقش التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد)، المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع تعديل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 10/ 3/ 1429هـ، المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور عبدالعزيز السراني وعبدالعزيز الهدلق؛ استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ومن جهة أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وطالَبَ عضو الشورى المهندس محمد النقادي، بأن تؤدي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مهامها في صيانة ونظافة المساجد كما يجب؛ مشيدًا بتخصيص كود للمساجد متوافق مع كود البناء السعودي، مطالبًا بسرعة تطبيقه على المساجد القائمة والتي ستنشأ لترشيد استهلاك المياه في المساجد.

وطالبت عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري، الوزارة بتوفير ترجمات معاني القرآن الكريم ككتاب إلكتروني؛ مما يوفر الكثير من ميزانيات الطباعة، كما يتيح انتشار الترجمة لمعاني القرآن الكريم بصورة أوسع وفي نطاق أكبر.