سوريا.. قصف إسرائيلي يستهدف مواقع تضم ميليشيات إيرانية بالقنيطرة

اندلع حريق بموقع عسكري تابع لقوات النظام بعد استهدافه بـ3 صواريخ

اندلع حريق في موقع عسكري تابع لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، استهدفته 3 صواريخ إسرائيلية، مساء الثلاثاء، في تلة قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أفاد إعلام النظام السوري بأن أصوات انفجارات في القنيطرة ناجمة عن غارات إسرائيلية.

وكان المرصد قد وثق قبيل ذلك دوي انفجارات في ريف القنيطرة الشمالي، نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية قرب بلدة حضر التي تتواجد فيها ميليشيات تابعة لإيران.