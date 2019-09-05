





4

حالات متفاوتة ما بين رياح نشطة مثيرة للأتربة وأمطار متوسطة إلى غزيرة

مكة والمدينة والباحة وجازان.. تنبيهات تتواصل كاشفة ملامح أجواء الخميس

واصلت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاتها؛ حيث أصدرت تنبيهًا عن حالة رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة، مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل المدينة المنورة، ومحافظات: (ينبع، والحناكية، وبدر، والعلا، والمهد، والأجزاء المجاورة).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ8 من مساء اليوم.

كما نبهت الهيئة من سحب رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (الحجرة، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها)، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، الجميعَ إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة أيضًا من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على مكة المكرمة محافظات: (الجموم، والقنفدة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ)، وتستمر الحالة حتى الساعة السادسة مساء اليوم.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا عن أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، بمكة أيضًا؛ وذلك على محافظات: (أضم، الطائف، وميسان)؛ مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من جهتها، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالة المناخية؛ متمنية السلامة للجميع.

وصدر تنبيه لحالة هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل محافظات الداير بني مالك والطوال وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.

كما شَمِلَ التنبيه نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى إثارة الأتربة، وشبه انعدام في الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، والدرب، وبيش، وصبيا؛ مفيدةً بأن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.