مجلس إدارة رابطة المحترفين يفوض الرئيس بتوقيع 3 رعايات للدوري

وافق أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على تفويض مسلي آل معمر رئيس المجلس لتوقيع ثلاث رعايات للمسابقة التي تنطلق في الـ22 من أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي احتضنته محافظة جدة ظهر اليوم الأحد، الذي ترأسه مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي الأندية الـ16 المشاركة في الدوري.

واطلع أعضاء المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شملت عدداً من الأمور التنظيمية والتسويقية؛ حيث تم اعتماد التعديلات المقترحة، إلى جانب اعتماد محضر الاجتماع السابق للمجلس الذي تم في السابع من أبريل الماضي بمدينة الخبر.