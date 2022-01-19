"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً وتشمل النماص وبلقرن وتنومة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.