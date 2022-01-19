"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً وتشمل النماص وبلقرن وتنومة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443 10:00 AM

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً وتشمل النماص وبلقرن وتنومة

"الوطني للأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، على مدينة أبها، ومحافظات: النماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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