أخضر البلياردو والسنوكر يحصد ثلاث ميداليات في البطولة العربية

حقق لاعب المنتخب السعودي للبلياردو الكابتن خالد الغامدي الميدالية الذهبية في مسابقة فردي الثمان كرات للناشئين، في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، اليوم السبت، والتي تقام منافساتها حاليًا في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخبًا عربيًّا.

وجاء تحقيق البطل خالد الغامدي بعد فوزه في المباراة النهائية لمنافسات مسابقة فردي الثمان كرات للناشئين، على منافسة الليبي صهيب أنور الذي حقق الميدالية الفضية بنتيجة سبعة أشواط مقابل شوط، وحقق لاعب منتخب البحرين حسين مروم الميدالية البرونزية في نفس المسابقة.

وفي ذات البطولة حصل لاعب المنتخب السعودي للبلياردو الكابتن مهند الغميز على الميدالية البرونزية في مسابقة فردي الثمان كرات فردي للكبار؛ بينما حصل لاعب المنتخب السعودي للسنوكر (ناشئين) الكابتن أيمن العمري على الميدالية البرونزية في مسابقة السنوكر فردي للناشئين.

وبتلك الإنجازات يصل عدد ميداليات المنتخب السعودي إلى ثلاث ميداليات بواقع ذهبية واحدة وبرونزيتين في ثالث أيام البطولة التي تختتم الأربعاء المقبل.

من جانبه هنّأ رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، على هذا الإنجاز للوطن؛ مؤكدًا أنهما دائمًا خلف أي إنجاز يتحقق للرياضة السعودية بسبب دعمهما واهتمامهما وتوجيهاتهما لكل الاتحادات الرياضية.