"الحوار الوطني" يستعرض دور الإعلام الجديد في المحافظة على الوحدة

أقام أمسية شعرية تؤكد تعزز الانتماء للوطن

عقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ملتقى الإعلام الجديد تحت عنوان (دور وسائل الإعلام الجديد في المحافظة على الوطنية)، ضمن فعاليات أسبوع تلاحم الشمال، والذي استضاف علياء العبيد، وثامر قمقوم، وخالد العنزي .

وأدار اللقاء مدير إدارة الإعلام والاتصال والبرامج، بالمركز إبراهيم بن سعود الحوتان، حيث استعرض المتحدثون الطرق الصحيحة التي يُسهم من خلالها الإعلام الجديد في دعم سبل المواطنة ودعم الوحدة الوطنية، كما تطرق المتحدثون إلى سبل تعزيز سبل التلاحم الوطني.

وأكد المتحدثون ضرورة أن يكون الإعلام يسعى إلى النقد الهادف الذي يقوم على معالجة السلبيات، وأن يتوافق مع رؤية 2030، كما تطرق المتحدثون إلى صناعة الكوميديا الناقدة ودورها في تعزيز النقد الإيجابي وإبعاد السلبي، لافتين إلى أن التعبير عن الرأي بالطرق الصحيحة يعد جانبًا صحيًا يخرج من خلاله المحتوى الإعلامي بشكل جيد .

واستعرض المتحدثون تجربة بعض الدول الأوروبية التي أدخلت حماية الطفل من مواقع التواصل الاجتماعي ضمن التعليم، داعين إلى وضع إستراتيجية تحمي الأطفال من المحتوى الذي يبث عبر تلك المواقع، خصوصًا في ظل النشاط الكبير الذي أصبحت تشكله .

وشدد المتحدثون على الحاجة اليوم إلى وجود توعية للمجتمع، بخطر ما يبث عبر تلك المواقع بقصد النيل من وحدة المجتمع ونسيجه .

تلا ذلك أمسية شعرية وطنية أحياها الشاعر سعيد بن مانع، والشاعر خلف المشعان، والشاعرة وضحى العنزي، حيث تم تسليط الضوء على عددٍ من القصائد الوطنية التي تنمي حب الوطن والمواطنة لدى أبناء الوطن الواحد.

كما قدمت قصائد في التلاحم والنسيج المجتمعي، وقصائد تستذكر التضحيات التي يقدمها رجال الأمن البواسل في حماية الوطن من كل ما يفرق نسيجه الاجتماعي، وتطرق الشعراء خلال الأمسية إلى فن الشعر الغزلي، مؤكدين أن جميع أهالي عرعر يقفون صفًا واحدًا مع الوطن متصدين بكل حزم لكل من يحاول المساس بأمن الوطن .