"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على "الرايس وينبع"

الحالة تشمل رياحًا سطحية وتستمر إلى الـ6 مساءً

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار السحب الرعدية الممطرة على محافظتي الرايس وينبع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وذكر المركز أن الحالة تستمر حتى السادسة مساء.