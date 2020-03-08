تعليق الدروس العلمية والدراسة في دور ومدارس تحفيظ القرآن بجميع مناطق المملكة

حرصاً على سلامة الناس وضمن الإجراءات الاحترازية من قبل "الإسلامية"

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قراراً بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزارة بتويتر جاء فيها "حرصاً على سلامة الطلاب والطالبات ومن يرتاد بيوت الله أصدر الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قراراً بتعليق الدروس العلمية، والبرامج الدعوية، والمحاضرات، والدراسة في الدور النسائية، وحلقات تحفيظ القرآن في جميع جوامع ومساجد المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين وحتى إشعار آخر".

وقامت وزارة الشؤون الإسلامية بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بمجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا منها إقامة أكبر حملة إرشادية بالمساجد بمناطق المملكة بالتعاون مع وزارة الصحة، إلى جانب مشاركة كافة الخطباء بالمملكة بتخصيص خطبة الجمعة الماضية للحديث عن الضوابط الشرعية حيال الأمراض المعدية، كذلك منع البصمة لمنسوبي الوزارة وفروعها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل بتعقيم المساجد في المملكة.