الآن .. أمطار خفيفة تُلطف مساء العاصمة في ثاني أيام رمضان

الأرصاد أصدرت تنبيهًا متقدمًا لحالة مطرية تستمر حتى التاسعة

تشهد العاصمة الرياض حالياً هطول زخات مطرية متفرقة متوسطة الغزارة شملت عدة أحياء. لطفت معها الأجواء في ثاني أيام رمضان، وخفضت درجات الحرارة نسبياً .

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتشكل السيول تتواصل حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل الأفلاج والخرج والعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء والغاط وعفيف ووادي الدواسر.

حالة الطقس أمطار الرياض

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25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 07:06 PM

الأرصاد أصدرت تنبيهًا متقدمًا لحالة مطرية تستمر حتى التاسعة

الآن .. أمطار خفيفة تُلطف مساء العاصمة في ثاني أيام رمضان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تشهد العاصمة الرياض حالياً هطول زخات مطرية متفرقة متوسطة الغزارة شملت عدة أحياء. لطفت معها الأجواء في ثاني أيام رمضان، وخفضت درجات الحرارة نسبياً .

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الرياض من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وتشكل السيول تتواصل حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل الأفلاج والخرج والعاصمة والزلفي والمجمعة وشقراء والغاط وعفيف ووادي الدواسر.

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