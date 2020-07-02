وفاة الشيخ "إبراهيم المبرز"

توفي والد أحمد إبراهيم المبرز، مدير الخدمات الإرشادية بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

"سبق" تسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وللتواصل وتقديم العزاء: جوال الزميل أحمد "0503494899".

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02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441 05:03 PM

وفاة الشيخ "إبراهيم المبرز"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توفي والد أحمد إبراهيم المبرز، مدير الخدمات الإرشادية بكلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

"سبق" تسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.

وللتواصل وتقديم العزاء: جوال الزميل أحمد "0503494899".

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