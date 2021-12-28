"الشارخ": الحصول على جائزة الملك الفيصل حصيلة عمل استمر سنوات

أكد أنه عمل على تعريب وإنتاج برامج الحاسوب منذ عام 1982

منحت جائزة الملك فيصل هذا العام 2021 لمحمد عبدالرحمن الشارخ من دولة الكويت لدوره البارز في خدمة الإسلام وإثراء الساحة الإسلامية، والثقافة العربية.

وأوضح "الشارخ" في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بأن منحه الجائزة كان حصيلة عمل استمر لأكثر من أربعين عاماً من خلال إنتاجه أول برنامج حاسوبي للقرآن الكريم، والموسوعة الفقهية، وكتب الحديث التسع باللغة الإنجليزية، وبرامج معلومات إسلامية.

وأضاف أنه عمل على تعريب وإنتاج برامج الحاسوب منذ عام 1982، ومعجم إلكتروني معاصر للغة العربية، وبرنامج المصحح اللغوي، والنطق الآلي بالعربية الفصحى، والترجمة الآلية، وتطوير نظام إبصار للمكفوفين، وكذلك العديد من البرامج الثقافية، والتعليمية للناشئين والخاصة بالثقافة الإسلامية، واللغة العربية، وإنشاءه مراكز للتدريب والبرمجة منذ ثمانينات القرن الماضي.