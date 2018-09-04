قدّمها "إغاثي الملك سلمان".. 7 شاحنات إغاثية تعبر الوديعة صوب الحديدة

تأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة لليمن

عبرت منفذَ الوديعة الحدودي اليوم، سبع شاحنات إغاثية تحمل على متنها 142 طناً و154 كيلو غراماً من السلال الغذائية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في طريقها إلى محافظة الحديدة لتوزيعها على المحتاجين في المحافظة.

وتأتي هذه القافلة امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز، التي شملت جميع المحافظات اليمنية بلا تمييز.