النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين

وتمكين المدين المفلس من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية المضفاة وفقاً لنظام الإفلاس، تستهدف رعاية حقوق الدائنين على نحو عادل، وتمكين المدين المفلس - من استغرقت ديونه جميع أصوله - من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه المالية.
جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442 06:17 PM

وتمكين المدين المفلس من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه

النيابة العامة: الحماية الجنائية المضفاة لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوق الدائنين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية المضفاة وفقاً لنظام الإفلاس، تستهدف رعاية حقوق الدائنين على نحو عادل، وتمكين المدين المفلس - من استغرقت ديونه جميع أصوله - من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه المالية.
جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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