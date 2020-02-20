شاهد.. "التحالف" يستهدف عناصر من المليشيات الحوثية باليمن

ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في "جبهة نهم"

رصد مقطع فيديو استهداف قوات التحالف لعناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.

وجاء استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في جبهة نهم.