شاهد.. "التحالف" يستهدف عناصر من المليشيات الحوثية باليمن

ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في "جبهة نهم"

رصد مقطع فيديو استهداف قوات التحالف لعناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.

وجاء استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في جبهة نهم.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 10:37 PM

ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في "جبهة نهم"

شاهد.. "التحالف" يستهدف عناصر من المليشيات الحوثية باليمن

محمد المواسي

الحد الجنوبي

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رصد مقطع فيديو استهداف قوات التحالف لعناصر من المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن.

وجاء استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني في جبهة نهم.

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قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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