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قال إن مشروعه مستوفٍ لجميع الشروط سوى ما يطلب استثناءه منه

مواطن يناشد إعفاءه من "الرهن" ليطلق مشروعاً داعماً للغذاء بالأفلاج

ناشد شاب سعودي استثناءه من أحد شروط صندوق التنمية الزراعي؛ أملاً في تحقيق أمنيته بإطلاق مشروع إنتاج دواجن بمحافظة الأفلاج.



ويطمع المستثمر الجديد الشاب محمد الدوسري في إعفائه من شرط الرهن العقاري والذي يقف حجر عثرة أمام المشروع الداعم للسوق المحلي في تحقيق أمن غذائي لدعم الاستهلاك المحلي وتوفير فرص عمل للشباب السعودي وفق مستهدفات الرؤية.



وبيّن "الدوسري" أن مشروع الدواجن مستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات غير أن الملاءة المالية لم تسمح له بتحقيق شرط الرهن، وهو ما يتطلع إليه للحصول على الدعم والمساهمة في الرفع من مستوى الاكتفاء الذاتي، وتقليل استيراد السلع الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي لمملكتنا الغالية.