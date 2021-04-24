"الصحة": تسجيل  1072 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  858 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 24 أبريل 2021، تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 411263 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 858 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 394,529 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6887 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9847 والحالات الحرجة 1224 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 24 أبريل 2021، تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 411263 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 858 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 394,529 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6887 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9847 والحالات الحرجة 1224 حالة.