"الصحة": تسجيل  1072 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  858 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 24 أبريل 2021، تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 411263 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 858 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 394,529 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6887 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9847 والحالات الحرجة 1224 حالة.

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24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442 03:39 PM

"الصحة": تسجيل  1072 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي  858 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 24 أبريل 2021، تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 411263 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 858 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 394,529 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6887 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9847 والحالات الحرجة 1224 حالة.

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