"الصحة": تسجيل 1072 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 858 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 24 أبريل 2021، تسجيل 1072 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 411263 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 858 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 394,529 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6887 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9847 والحالات الحرجة 1224 حالة.