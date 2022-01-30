"القيادة" تهنئ زيومارا كاسترو بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لهندوراس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيدة زيومارا كاسترو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية هندوراس.

وأعرب الملك المفدى، عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لها، ولشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة للسيدة زيومارا كاسترو.

وأعرب سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لها، ولشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والرقي.