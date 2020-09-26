"كارتيرون": سنلعب أمام فريق مرشح لنيل اللقب الآسيوي .. نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

قبل مواجهة النصر والتعاون في دور الـ16 من دوري الأبطال

قال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي التعاون الفرنسي باتريس كارتيرون: إن النصر يعد أقوى الفرق في القارة الآسيوية، مشيراً إلى أنه بات المرشح الأول لتحقيق اللقب القاري خصوصاً بعد خروج الهلال.



وأضاف الفرنسي في حديثه بالمؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام النصر في دوري أبطال آسيا: "مباراة مهمة وصعبة في دور ثمن النهائي أمام أحد المرشحين للبطولة، نحتاج أن نلعب بروح عالية وتركيز كبير، أمام فريق من أقوى الفرق في آسيا والمرشح الأول لتحقيق البطولة بعد خروج الفريق الهلالي، ومن الجيد اللعب أمام الفرق القوية؛ لأنها تظهر قدرتنا الحقيقية.



واختتم "كارتيرون" حديثه قائلاً: "نعرف جيداً الإمكانات الفنية للنصر ونسعى للتعامل معها كما يجب، ونسعى لتقديم مستوى مميز وأن يستمتع اللاعبون بهذه المباريات التي تحظى بمتابعة كبيرة على مستوى القارة، ولدينا حماس كبير لتسجيل نتيجة إيجابية غداً.